Прибыль азербайджанского AtaHolding за 2017г превысила 123 млн манатов

Чистая прибыль азербайджанского «AtaHolding» по итогам деятельности в 2017 году составила 123 млн 597,916 тыс. манатов против убытка в размере 68 млн 332,173 тыс. манатов в 2016 году.

Согласно консолидированной финотчетности, опубликованной на сайте холдинга, операционные доходы AtaHolding в 2017 году составили 93 млн 264,396 тыс. манатов (в 2016 году операционный убыток составил 69 млн 353,651 тыс. манатов). Кроме этого, финансовый доход общества в 2017 году составил 30 млн 452,293 тыс. манатов.

По данным финотчености, AtaHolding сократил в 2017 году активы в 4,3 раза - до 99 млн 921,353 тыс. манатов. Такой резкий спад активов объясняется выходом холдинга из числа акционеров двух банков – AtaBank и VTB Bank (Azerbaijan). В результате на конец 2017 года в структуре активов холдинга показатель "кредитный портфель" равен нулю, тогда как на конец 2016 года он составлял 410 млн 234,592 тыс. манатов.

Обязательства холдинга на начало текущего года равны 23 млн 865,557 тыс. манатов (спад в 17,5 раза).

Капитал холдинга на 1 января 2018 года составляет 76 млн 55,796 тыс. манатов (рост в 4,5 раза), в том числе уставный капитал - 79 млн 983,664 тыс. манатов (спад на 36,2%). В структуре капитала накопленные убытки на конец 2017 года составляют 4 млн 275,386 тыс. манатов против 127 млн 873,29 тыс. манатов на конец 2016 года.

ООО AtaHolding создан в 1993 году. В настоящее время в структуру холдинга входят более 10 дочерних компаний, действующих в финансовом секторе, промышленности, информационных технологий, туризма, строительства, энергетики, пищевой промышленности.

А.Азизов