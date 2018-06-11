Азербайджанская страховая компания Qala Heyat Sigorta представила новый продукт по страхованию жизни «Без убытков и потерь», сообщил врио председателя правления СК Азер Ализаде журналистам в понедельник.

«Новый продукт включает в себя страхование на случай смерти и страхование на дожитие. Его могут приобрести трудоспособные граждане в возрасте от 18 до 60 лет. Страховой полис оформляется сроком на 12 месяцев и действует по всему миру», - отметил А.Ализаде.

По его словам, продукт представлен в двух пакетах - «А» и «В», страховые взносы по каждому из которых начинаются от 150 манатов.

По пакету «А» страховая сумма начинается от 500 манатов, выплаты производятся в 100%-ом размере от страхового взноса в случае смерти застрахованного и в случае дожития. По пакету «В» страховая сумма начинается от 500 манатов, выплаты производятся в случае смерти в 100%-ном размере от страхового взноса, и на 60% - в случае дожития.

«Покупатели данного продукта также бесплатно смогут воспользоваться всеми видами юридических консультаций компании «Avropa Huquqi xidmeti». Кроме того, покупатели пакета «B», в случае если сумма страхового взноса, превысит 2 тыс. манатов, смогут воспользоваться медицинскими услугами компании Sfera.Также Qala Heyat Sigorta предоставит в подарок годовой туристический страховой полис на 14-дневное путешествие», - сказал А.Ализаде.

Qala Heyat Sigorta действует на страховом рынке с 2011 года и входит в десятку ведущих компаний по объему собираемых премий. Уставный капитал компании равен 12 млн 870 тыс. манатов.

Н.Аббасова