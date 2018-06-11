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Спорт 11.06.2018 14:50

Goldman прочит Бразилии 6-ю победу в чемпионате мира по футболу

Бразилия имеет наибольшие шансы на победу в Чемпионате мира по футболу и уже шестой такой кубок в своей коллекции, подсчитали аналитики Goldman Sachs, опираясь на глубокий анализ данных с использованием машинного обучения и эконометрики.

Вероятность того, что бразильская команда выиграет турнир, оценивается инвестбанком в 18,5%.

Для расчетов использованы 200 статистических моделей, отсортированы данные по всем игрокам и последние результаты командных матчей, а также проведены 1 млн симуляций турнира.

Шансы Франции на первое место - 11,3%, что несколько выше потенциала Германии (10,7%), говорится в обзоре Goldman Sachs.

Всего вероятность победы показана для 10 сборных, причем российской в этом списке нет: по оценкам аналитиков Goldman, Россия не выйдет из группового этапа.

В 2014 году Goldman Sachs также прогнозировал победу Бразилии в мундиале с результатом финального матча с Аргентиной 3:1. Однако тогда Бразилия не вышла из полуфиналов, а чемпионом мира стала Германия.

В прогнозах ряда других инвестбанков на ЧМ-2018, включая Danske Bank и Commerzbank, Бразилия и Германия - основные фавориты.

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Тэги: МИР, ФУТБОЛ, ЧЕМПИОНАТ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]