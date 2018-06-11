Goldman прочит Бразилии 6-ю победу в чемпионате мира по футболу

Бразилия имеет наибольшие шансы на победу в Чемпионате мира по футболу и уже шестой такой кубок в своей коллекции, подсчитали аналитики Goldman Sachs, опираясь на глубокий анализ данных с использованием машинного обучения и эконометрики.
Вероятность того, что бразильская команда выиграет турнир, оценивается инвестбанком в 18,5%.
Для расчетов использованы 200 статистических моделей, отсортированы данные по всем игрокам и последние результаты командных матчей, а также проведены 1 млн симуляций турнира.
Шансы Франции на первое место - 11,3%, что несколько выше потенциала Германии (10,7%), говорится в обзоре Goldman Sachs.
Всего вероятность победы показана для 10 сборных, причем российской в этом списке нет: по оценкам аналитиков Goldman, Россия не выйдет из группового этапа.
В 2014 году Goldman Sachs также прогнозировал победу Бразилии в мундиале с результатом финального матча с Аргентиной 3:1. Однако тогда Бразилия не вышла из полуфиналов, а чемпионом мира стала Германия.
В прогнозах ряда других инвестбанков на ЧМ-2018, включая Danske Bank и Commerzbank, Бразилия и Германия - основные фавориты.
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