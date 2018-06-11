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Дальнее зарубежье 11.06.2018 15:01

12 человек погибли в результате взрыва у министерства по развитию сельских районов в Кабуле

В Кабуле в результате взрыва в понедельник погибли 12 человек, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь министерства общественного здравоохранения Афганистана Вахид Маджрох.

"С места взрыва в больницы были доставлен 31 раненый, а также тела 12 убитых", - сообщил В.Муджрох.

Начальник пресс-центра полиции Кабула Хашматулла Станикзай сообщил СМИ, что террорист-смертник подорвал себя в понедельник в 13:00 по местному времени (12:30) у входных ворот министерства по восстановлению и развитию сельских районов в столице в понедельник.

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Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]