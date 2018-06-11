12 человек погибли в результате взрыва у министерства по развитию сельских районов в Кабуле

В Кабуле в результате взрыва в понедельник погибли 12 человек, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь министерства общественного здравоохранения Афганистана Вахид Маджрох.

"С места взрыва в больницы были доставлен 31 раненый, а также тела 12 убитых", - сообщил В.Муджрох.

Начальник пресс-центра полиции Кабула Хашматулла Станикзай сообщил СМИ, что террорист-смертник подорвал себя в понедельник в 13:00 по местному времени (12:30) у входных ворот министерства по восстановлению и развитию сельских районов в столице в понедельник.