Президент Южной Кореи заявляет, что диалога лишь между США и КНДР может не хватить для денуклеаризации Корейского полуострова

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин высказал мнение на встрече со своими советниками в понедельник, что усилий одних лишь США и КНДР будет недостаточно для того, чтобы избавить Корейский полуостров от ядерного оружия.
"Мы не можем положиться только на диалог Северной Кореи и США для урегулирования вопроса с северокорейским ядерным оружием и для окончания враждебных отношений между двумя (сторонами - ИФ). В то же время мы также должны успешно развивать отношения между Югом и Севером", - приводит слова президента южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.
Он отметил, что улучшение межкорейских отношений в свою очередь будет улучшать отношения между Вашингтоном и Пхеньяном.
Президент выразил уверенность в успехе саммита США-КНДР, однако в то же время пояснил, что речь идет лишь о начале "долгого процесса" стабилизации ситуации.
"Глубоко укорененные враждебные отношения и ядерную проблему Северной Кореи нельзя решить одним действием - встречей между двумя лидерами. Даже после того, как два лидера начнут диалог, нам потребуется долгий процесс, который может занять год, два и даже больше, чтобы разрешить все вопросы", - подчеркнул Мун Чжэ Ин.
Как сообщалось, в воскресенье для проведения двусторонней встречи в Сингапур прибыли лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп.
Их встреча запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Ожидается, что основное внимание на саммите будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.
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