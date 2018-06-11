Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0057 RUR   0.0273 GBR   2.2803 TRY   0.3804

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.73 Brent   75.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10° 13 Июн 11° 14 Июн

Дальнее зарубежье 11.06.2018 16:04

Президент Южной Кореи заявляет, что диалога лишь между США и КНДР может не хватить для денуклеаризации Корейского полуострова

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин высказал мнение на встрече со своими советниками в понедельник, что усилий одних лишь США и КНДР будет недостаточно для того, чтобы избавить Корейский полуостров от ядерного оружия.

"Мы не можем положиться только на диалог Северной Кореи и США для урегулирования вопроса с северокорейским ядерным оружием и для окончания враждебных отношений между двумя (сторонами - ИФ). В то же время мы также должны успешно развивать отношения между Югом и Севером", - приводит слова президента южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

Он отметил, что улучшение межкорейских отношений в свою очередь будет улучшать отношения между Вашингтоном и Пхеньяном.

Президент выразил уверенность в успехе саммита США-КНДР, однако в то же время пояснил, что речь идет лишь о начале "долгого процесса" стабилизации ситуации.

"Глубоко укорененные враждебные отношения и ядерную проблему Северной Кореи нельзя решить одним действием - встречей между двумя лидерами. Даже после того, как два лидера начнут диалог, нам потребуется долгий процесс, который может занять год, два и даже больше, чтобы разрешить все вопросы", - подчеркнул Мун Чжэ Ин.

Как сообщалось, в воскресенье для проведения двусторонней встречи в Сингапур прибыли лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп.

Их встреча запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Ожидается, что основное внимание на саммите будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПРЕЗИДЕНТ, США, КНДР


Похожие новости


Президент Южной Кореи посетит Россию 21-23 июня - СМИ Президент Южной Кореи 21 июня обратится к депутатам Госдумы с речью Мун Чжэ Ин надеется на свободное перемещение граждан между Севером и Югом Корейского полуострова в будущем Президент Южной Кореи призывает к улучшению отношений между КНДР и Японией Мун Чжэ Ин исключает возможность вывода американских войск из Южной Кореи Южнокорейский президент считает, что Трамп заслужил Нобелевскую премию мира

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]