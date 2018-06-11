Цены на нефть снижаются на сообщениях о росте добычи в РФ, Brent подешевела до менее чем $75,8

Цены на нефть продолжают снижаться в понедельник на сообщениях о том, что Россия существенно увеличила добычу в начале июня.
Трейдеры продолжают ждать встречи ОПЕК+, намеченной на 22 июня, оценивая перспективы наращивания производства нефти другими странами-участницами соглашения на фоне ожидающегося сокращения поставок из Ирана и Венесуэлы, пишет MarketWatch.
Котировка августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 снизилась на $0,67 (0,87%) - до $75,79 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,71 (1,08%) - до $65,03 за баррель.
Россия за первую неделю июня резко нарастила добычу нефти до 1,513 млн тонн в сутки (11,09 млн баррелей в сутки при пересчете на коэффициент 7,33), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными отраслевой статистики.
В течение первых 8 дней июня нефтяное производство ни разу не опустилось ниже показателей 1,511 млн т/с. При этом 3 и 4 июня суточная добыча достигала показателей в 1,516 и 1,515 млн т/с.
"Комментарии Саудовской Аравии и России об ослаблении ограничений на поставки просто дестабилизировали "бычий" расклад, который воцарился на рынке, - сказал Джон Килдафф, партнер нью-йоркского хедж-фонда Again Capital LLC. - Очевидно, заседание будет очень конфликтным".
Между тем в США на прошлой неделе снова увеличилось число действующих нефтяных буровых установок: по данным нефтесервисной компании Baker Hughes, их количество выросло на 1 единицу - до 862.
На прошлой неделе инвесторы сократили число ставок на рост цены WTI до минимума с октября. Количество чистых "длинных" позиций уменьшилось на 3,3% - до 313,45 тыс. фьючерсов и опционов.
Внимание нефтяного рынка также направлено на саммит глав США и КНДР, который запланирован на 12 июня в Сингапуре.
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