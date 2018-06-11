ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, унесший жизни 13 человек

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Кабуле, где в результате взрыва в понедельник погибли 13 человек, сообщают афганские СМИ.

По сведениям полиции Кабула, террорист-смертник подорвал себя в 13:00 по местному времени (12:30) у входных ворот министерства по восстановлению и развитию сельских районов: погибли 13 человек, более 30 ранены.