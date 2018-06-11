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Внешняя политика 11.06.2018 16:13

Глава Госкомитета по диаспоре посетит Грузию

Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов совершит 12-17 июня визит в Грузию, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве.

«В рамках визита Ф.Мурадов проведет встречи с официальными лицами Грузии и проживающими в этой стране азербайджанцами»,- подчеркнули в ведомстве.

Ф.Исазаде

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Тэги: ДИСПОРА, ГРУЗИЯ, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]