Глава Госкомитета по диаспоре посетит Грузию

Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов совершит 12-17 июня визит в Грузию, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве.

«В рамках визита Ф.Мурадов проведет встречи с официальными лицами Грузии и проживающими в этой стране азербайджанцами»,- подчеркнули в ведомстве.

Ф.Исазаде