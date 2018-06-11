Агентство развития МСП и Caspian European Club расширяют сотрудничество

Во время встречи были обсуждены возможности двустороннего сотрудничества, деятельность Caspian European Club, а также совместные планы по развитию малого и среднего бизнеса. Орхан Мамедов выразил уверенность, что новая стратегия, которую планируется реализовать со стороны Государственного агентства, будет способствовать укреплению позиций представителей малого и среднего бизнеса, как с финансовой, так и с организационной стороны.Исполнительный директор Агентства развития малого и среднего предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана Орхан Мамедов принял делегацию членов правления Caspian European Club во главе с первым заместителем председателя и главным исполнительным директором Клуба Тельманом Алиевым.

В рамках встречи, было предложено создание постоянной совместной рабочей группы, заседания которой будут проходить несколько раз в месяц для более оперативного обсуждения проблем, вопросов и предложений компаний, представляющих малый и средний бизнес.

Было также отмечено, что особое внимание будет уделяться представителям микро бизнеса.

Орхан Мамедов сообщил о том, что со стороны Агентства планируется проведение специальных тренингов, которые будут постоянно информировать представителей малого и среднего бизнеса, а также микробизнеса об изменениях в законодательстве и о возможностях, созданных государством, которыми представители МСБ могут воспользоваться для их комфортного функционирования.

Тельман Алиев поблагодарил Агентство развития малого и среднего предпринимательства за оказанное внимание и сотрудничество с Caspian European Club.

Он выразил надежду, что двустороннее взаимодействие будет способствовать еще большему развитию предприятий малого и среднего бизнеса в Азербайджане и отметил, что Caspian European Club в свою очередь приложит все усилия для плодотворного сотрудничества с Агентством.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group.

24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club, которые в течение 2 лет будут управляться членами правления Caspian European Club. Все компании, вступающие в Caspian European Club автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Club и наоборот.

Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.