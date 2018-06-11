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Финансы 11.06.2018 16:24

MBNP одобрила назначение Анара Гасанова главой AccessBank

Председателем совета правления AccessBank официально утвержден Анар Гасанов, отмечается в сообщении банка.

"Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) дала положительное заключение на обращение банка в связи назначением А.Гасанова на данную должность", - отмечается в сообщении.

Согласно решению, принятому на общем собрании учредителей AccessBank, А.Гасанов заменил на этой должности Рольфа Рейхардта.

До назначения на данный пост А.Гасанов занимал должность первого заместителя председателя правления и главного операционного администратора (COO) AccessBank.

А.Гасанов обладает богатым опытом в банковской сфере и уже более 15-ти лет работает в AccessBank. С сентября 2013 года А.Гасанов занимал должность заместителя председателя правления, в апреле 2017 года был назначен первым заместителем председателя правления и главным операционным администратором (COO) банка.

AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. Акционерами AccessBank являются Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, Черноморский банк торговли и развития, германский KfW, Access Holding, LFS Financial Systems GmbH.

А.Азизов

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Тэги: БАНК, ГЛАВА, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]