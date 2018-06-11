Nar обновил корпоративные тарифы и сделал их еще более выгодными

Nar, из года в год увеличивающий число своих бизнес-партнеров, предлагает сотрудничество на еще более выгодных условиях. Так, мобильный оператор увеличил количество бонусов, представляющихся в рамках тарифных планов, предназначенных для корпоративных клиентов.
Объем внутрисетевых и внесетевых минут, а также минут для международных звонков был увеличен от 25-ти до 85-ти процентов, в зависимости от тарифа. Еще одним новшеством является добавление к корпоративным тарифам безлимитных звонков внутри компании. Данные тарифы предлагаются по абонентской плате от 8 AZN.
Абоненты корпоративных тарифных планов имеют возможность пользоваться не только голосовыми услугами и мобильным интернетом по выгодным ценам, но и специальными услугами клиентской поддержки, работающей в режиме 24/7, и высококачественной мобильной сетью.
Более подробную информацию о возможностях корпоративного сотрудничества можно получить позвонив по номеру 789 или написав на электронную почту [email protected].
Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2-м миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 6500 базовых станций и охватывающей 93% территории страны. В рамках стратегии направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков. По результатам сравнительных тестов, проведенных независимой международной компанией P3 Communications во втором квартале 2017 года среди сетей мобильной связи, сеть Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи.
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