Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0057 RUR   0.0273 GBR   2.2803 TRY   0.3804

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.73 Brent   75.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 28° Завтра 17° 24° 14 Июн 16° 26° 15 Июн 18° 28°

СНГ 11.06.2018 18:44

Порошенко настроен на вступление Украины в ЕС и НАТО до 2030 года

Президент Украины Петр Порошенко мечтает о вступлении страны в Европейский союз и НАТО до 2030 года.

"Ключевое, о чем я мечтаю - две вещи. Я очень хочу, чтобы до 30-го года Украина была членом Европейского Союза... И я очень хочу, чтобы Украины до 30-го года была членом Северо-Атлантического Союза", - сказал П.Порошенко на встрече со студентами Украинской академии лидерства в Киеве в понедельник.

"После того, как Россия, когда она сделала незаконную аннексию Крыма, поправ Будапештский меморандум, Большой договор о дружбе и сотрудничестве, международное право, разрушив всю мировую глобальную систему безопасности,.. единственный эффективный механизм остался - НАТО", - пояснил глава украинского государства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ЕС, НАТО


Похожие новости


Порошенко подчеркивает важность получения ПДЧ в НАТО для Украины Порошенко ждет от международных организаций кандидатов в совет экспертов Антикоррупционного суда Штайнмайер посетит Украину Порошенко ждет на следующей неделе в Киеве президента Германии Штайнмайера Порошенко надеется на скорую передачу в суд дела о катастрофе МН17 Порошенко заверил, что Украина делает всё возможное для скорейшего освобождения пленных

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]