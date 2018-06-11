Порошенко настроен на вступление Украины в ЕС и НАТО до 2030 года

Президент Украины Петр Порошенко мечтает о вступлении страны в Европейский союз и НАТО до 2030 года.

"Ключевое, о чем я мечтаю - две вещи. Я очень хочу, чтобы до 30-го года Украина была членом Европейского Союза... И я очень хочу, чтобы Украины до 30-го года была членом Северо-Атлантического Союза", - сказал П.Порошенко на встрече со студентами Украинской академии лидерства в Киеве в понедельник.

"После того, как Россия, когда она сделала незаконную аннексию Крыма, поправ Будапештский меморандум, Большой договор о дружбе и сотрудничестве, международное право, разрушив всю мировую глобальную систему безопасности,.. единственный эффективный механизм остался - НАТО", - пояснил глава украинского государства.