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Дальнее зарубежье 11.06.2018 16:45

ЦБ Пакистана вмешался в работу валютного рынка в 3-й раз за полгода

Центральный банк Пакистана провел интервенции на валютном рынке в понедельник, девальвировав нацвалюту в третий раз с декабря 2017 года, пишет Financial Times со ссылкой на заявления трейдеров.

В ходе торгов 11 июня пакистанская рупия падала на 5,1%, до 121,5 рупии за $1.

Инвесторы опасаются, что Пакистан может последовать примеру Аргентины и обратиться за международной финансовой помощью.

В мае импорт в Пакистан вырос до рекордных $6 млрд, в том числе закупки сжиженного природного газа за рубежом подскочили на 30%. Торговый дефицит Пакистана в текущем финансовом году, завершающемся 30 июня, подскочил до исторического максимума - $34 млрд.

При этом денежные переводы пакистанцев, находящихся за рубежом, продолжают снижаться быстрыми темпами, а правительству страны предстоят все новые выплаты по совместным инфраструктурным проектам с Китаем.

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Тэги: ПАКИСТАН, ВАЛЮТА, ЦБ, ИНТЕРВЕНЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]