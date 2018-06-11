ЦБ Пакистана вмешался в работу валютного рынка в 3-й раз за полгода

Центральный банк Пакистана провел интервенции на валютном рынке в понедельник, девальвировав нацвалюту в третий раз с декабря 2017 года, пишет Financial Times со ссылкой на заявления трейдеров.

В ходе торгов 11 июня пакистанская рупия падала на 5,1%, до 121,5 рупии за $1.

Инвесторы опасаются, что Пакистан может последовать примеру Аргентины и обратиться за международной финансовой помощью.

В мае импорт в Пакистан вырос до рекордных $6 млрд, в том числе закупки сжиженного природного газа за рубежом подскочили на 30%. Торговый дефицит Пакистана в текущем финансовом году, завершающемся 30 июня, подскочил до исторического максимума - $34 млрд.

При этом денежные переводы пакистанцев, находящихся за рубежом, продолжают снижаться быстрыми темпами, а правительству страны предстоят все новые выплаты по совместным инфраструктурным проектам с Китаем.