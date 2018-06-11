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Дальнее зарубежье 11.06.2018 16:46

Талибы заявили о намерении освободить всех пленных правительственных военнослужащих по случаю завершения месяца поста Рамазан

Радикальное движение "Талибан" заявило, что в праздничные дни, связанные с завершением месяца поста Рамазан, освободят всех находящихся у них в плену военнослужащих правительственных сил, сообщает Ariana News со ссылкой на представителя движения Забиуллу Муджахида.

Руководство талибов распорядилось выявить заключенных в своих тюрьмах и освободить их, чтобы вернуться к нормальной жизни, приводит телеканал слова представителя движения "Талибан".

"Всем провинциальным главам эмирата приказано отметить их (заключенных) и отправить отчет руководству, чтобы было принято решение об их освобождении", - заявил З.Муджахид.

Талибы заявили о трехдневном перемирии после того, как на прошлой неделе президент Афганистана Ашраф Гани объявил о прекращении огня в течение недели, начиная с 12 июня.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ВОЕННЫЕ, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]