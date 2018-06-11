Талибы заявили о намерении освободить всех пленных правительственных военнослужащих по случаю завершения месяца поста Рамазан

Радикальное движение "Талибан" заявило, что в праздничные дни, связанные с завершением месяца поста Рамазан, освободят всех находящихся у них в плену военнослужащих правительственных сил, сообщает Ariana News со ссылкой на представителя движения Забиуллу Муджахида.

Руководство талибов распорядилось выявить заключенных в своих тюрьмах и освободить их, чтобы вернуться к нормальной жизни, приводит телеканал слова представителя движения "Талибан".

"Всем провинциальным главам эмирата приказано отметить их (заключенных) и отправить отчет руководству, чтобы было принято решение об их освобождении", - заявил З.Муджахид.

Талибы заявили о трехдневном перемирии после того, как на прошлой неделе президент Афганистана Ашраф Гани объявил о прекращении огня в течение недели, начиная с 12 июня.