Пресс-релиз

14 июня в Российском информационно-культурном центре в Баку пройдет открытие выставки «Готовность №1», посвященной городам-организаторам Чемпионата мира по футболу – 2018 в России. Она подготовлена информационным агентством и радио «Sputnik».

Начало – в 11:00 часов. Вход свободный.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



