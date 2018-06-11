Саммит США-КНДР начнется с личной встречи Трампа и Ким Чен Ына в присутствии одних переводчиков - Белый дом

Первой частью саммита США-КНДР 12 июня станет личная встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, на которой помимо них будут присутствовать только переводчики, говорится в заявлении Белого дома, обнародованном в понедельник.
"Президент Дональд Трамп встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном завтра утром в 9:00. После первоначальных приветствий, президент Трамп и председатель Ким примут участие во встрече один на один, только с переводчиками, (затем - ИФ) в расширенной двусторонней встрече и в деловом обеде", - отмечается в заявлении.
Согласно заявлению, на встрече в расширенном составе будут присутствовать госсекретарь США Майк Помпео, глава аппарата Белого дома Джон Келли и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. К обеду присоединятся пресс-секретарь Сара Сандерс, посол США на Филиппинах Сун Ким и старший директор по вопросам Азии в Совете национальной безопасности США Мэтт Поттингер.
Также в документе говорится, что в конце саммита Д.Трамп примет участие во встрече с представителями СМИ, а затем отправится в США примерно в 20:00.
"Дискуссии между Соединенными Штатами и Северной Кореей продолжаются и продвигаются - быстрее, чем ожидалось", - отмечается в заявлении.
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