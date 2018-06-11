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Дальнее зарубежье 11.06.2018 18:04

Угроза возникновения ядерной войны не снижается - российский эксперт

России и США необходимо вести переговоры с тем, чтобы снизить до минимума возможность возникновения ядерной войны, заявил в понедельник бывший начальник 4-го ЦНИИ Минобороны РФ генерал-майор Владимир Дворкин.

"Идет плавное возрастание угрозы ядерной войны, но ее уровень пока не дошел до критической линии. Это происходит, в том числе из-за того, что Россия и США не пытаются вести переговоры по этой теме", - сказал он на пресс-конференции в ходе конференции Международного Люксембургского форума по недопущению ядерной катастрофы.

В свою очередь бывший министр обороны США Уильям Перри заметил, что "США и Россия должны более пристально смотреть на причины, которые могут привести к ядерной войне".

"Необходимо им заново вступить в диалог с тем, чтобы вероятность этого свести к минимуму", - уверен он.

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Тэги: РОССИЯ, АТОМ, ВОЙНА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]