Угроза возникновения ядерной войны не снижается - российский эксперт

России и США необходимо вести переговоры с тем, чтобы снизить до минимума возможность возникновения ядерной войны, заявил в понедельник бывший начальник 4-го ЦНИИ Минобороны РФ генерал-майор Владимир Дворкин.

"Идет плавное возрастание угрозы ядерной войны, но ее уровень пока не дошел до критической линии. Это происходит, в том числе из-за того, что Россия и США не пытаются вести переговоры по этой теме", - сказал он на пресс-конференции в ходе конференции Международного Люксембургского форума по недопущению ядерной катастрофы.

В свою очередь бывший министр обороны США Уильям Перри заметил, что "США и Россия должны более пристально смотреть на причины, которые могут привести к ядерной войне".

"Необходимо им заново вступить в диалог с тем, чтобы вероятность этого свести к минимуму", - уверен он.