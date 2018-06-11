Еврокомиссия помогает разрешению кризиса с судном с мигрантами, но ее возможности ограничены - представители ЕК

Европейская комиссия в курсе ситуации с судном "Аквариус" с сотнями мигрантов на борту, ставшем предметом раздора между Италией и Мальтой, она поддерживает постоянный контакт с итальянскими и мальтийскими властями, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.
"Для комиссии в этом, прежде всего, важен гуманитарный императив. Речь идет о более 600 людях, включая несопровождаемых несовершеннолетних. Приоритетом итальянских и мальтийских властей должно быть обеспечение того, чтобы эти люди получили необходимую помощь, в которой они нуждаются", - сказал пресс-секретарь.
"Мы призываем всех вовлеченных в эту ситуацию способствовать тому, чтобы люди, находящиеся на борту этого судна, могли безопасно высадиться на берег как можно скорее", - добавил он.
"Речь идет о международном праве, и у комиссии нет никакой компетенции ни по части управления определенными зонами спасения и поиска на море, ни по части координации конкретных спасательных операций", - сообщила в свою очередь другой представитель ЕК Наташа Берто в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с правовой точки зрения.
"На самом деле ситуация вовсе не ясна, - продолжила Н.Берто. - По международному праву решение о том, где должно разгружаться судно, относится к компетенции страны, которая координирует операцию по поиску и спасению. Но международное право не уточняет, должна ли это быть та же самая страна (местом высадки - ИФ)".
"Еврокомиссия может действовать только в рамках своего мандата, и то, что мы можем сделать, что мы продолжим делать - это употребить все наше дипломатическое влияние, чтобы ситуация быстро пришла к разрешению", - заявила представитель Еврокомиссии.
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