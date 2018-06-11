Президент Алиев назначил главу Госагентства гражданской авиации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Арифа Мамедова директором Госагентства гражданской авиации при Минтранспорта, связи и высоких технологий.

И.Алиев в понедельник подписал соответствующее распоряжение, оно опубликовано на сайте главы государства.

А.Азизов