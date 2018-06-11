Президент Алиев распорядился о выделении более $1 млн религиозным общинам Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился об оказании финансовой помощи в размере 1,8 млн манатов ($1,06 млн по текущему курсу) религиозным структурам страны, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства в понедельник, Управлению мусульман Кавказа выделено 1 млн. манатов.

Кроме того, по 250 тыс. манатов получат Бакинско-Азербайджанская епархия Русской православной церкви и религиозная общине Горских евреев Баку.

Еще по 100 тыс. манатов выделено религиозной общине Европейских евреев, религиозной структуре Апостольской префектуры католической церкви в Азербайджане и Албано-Удинской Христианской общине.

Средства будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, с целью поддержки религиозных конфессий и улучшения их финансового состояния.

Н.Аббасова