Президент Алиев распорядился о выделении более $1 млн религиозным общинам Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился об оказании финансовой помощи в размере 1,8 млн манатов ($1,06 млн по текущему курсу) религиозным структурам страны, сообщает сайт главы государства.
Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства в понедельник, Управлению мусульман Кавказа выделено 1 млн. манатов.
Кроме того, по 250 тыс. манатов получат Бакинско-Азербайджанская епархия Русской православной церкви и религиозная общине Горских евреев Баку.
Еще по 100 тыс. манатов выделено религиозной общине Европейских евреев, религиозной структуре Апостольской префектуры католической церкви в Азербайджане и Албано-Удинской Христианской общине.
Средства будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, с целью поддержки религиозных конфессий и улучшения их финансового состояния.
Н.Аббасова
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