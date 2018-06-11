Миноборонпром Азербайджана намерено сотрудничать с германской Rheinmetall

Министерство оборонной промышленности Азербайджана и немецкая компания «Rheinmetall» подписали протокол намерения о сотрудничестве, сообщает пресс-служба Миноборонпрома.

Документ подписан на полях проходящей в Париже (Франция) международной выставки обороны и безопасности EUROSATORY-2018.

В рамках выставки, министр оборонной промышленности Явер Джамалов также провел встречи с делегациями французских компаний «Thales» и «Nexter», в ходе которых стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Rheinmetall AG - немецкий концерн, образованный 13 апреля в 1889 году. Сейчас концерн является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. В основном концерн занимается машиностроением, производством военной техники, вооружения, а также производством комплектующих для автомобилей. Штаб-квартира концерна находится в Дюссельдорфе.

Ф.Исазаде