Гурбанов назначен директором Государственного морского агентства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Гудрята Гурбанова директором Государственного морского агентства при министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

И.Алиев в понедельник подписал соответствующее распоряжение, оно опубликовано на сайте главы государства.

Н.Аббасова