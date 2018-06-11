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ТЭК 11.06.2018 19:14

Нефть стабилизировалась, несмотря на рост добычи в РФ и Саудовской Аравии, Brent у $76,4

Цены на нефть стабилизировались в ходе торгов в понедельник, несмотря на сообщения о том, что Россия и Саудовская Аравия увеличили нефтедобычу.

США не просили Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) увеличить добычу углеводородов, заявил в интервью CNN президент ОПЕК, министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. ОПЕК не получала от американского правительства "никаких официальных сообщений или неофициальных сообщений", подчеркнул он.

Котировка августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:35 снизилась на $0,07 (0,09%) - до $76,39 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,06 (0,09%) - до $65,80 за баррель.

Трейдеры продолжают ждать встречи ОПЕК+, намеченной на 22 июня, оценивая перспективы наращивания производства нефти другими странами-участницами соглашения на фоне ожидающегося сокращения поставок из Ирана и Венесуэлы, пишет MarketWatch.

Россия за первую неделю июня резко нарастила добычу нефти - до 1,513 млн тонн в сутки, что соответствует 11,09 млн баррелей в сутки (б/с) при пересчете на коэффициент 7,33, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными отраслевой статистики.

В течение первых 8 дней июня нефтяное производство ни разу не опустилось ниже показателей 1,511 млн т/с. При этом 3 и 4 июня суточная добыча достигала показателей в 1,516 и 1,515 млн т/с.

Саудовская Аравия проинформирует ОПЕК о повышении добычи в мае на 162 тыс. б/с, до 10,03 млн б/с, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

Таким образом, производство нефти в Саудовской Аравии превысило 10 млн б/с впервые с октября 2017 года. В соответствии с соглашением ОПЕК+ королевство обязалось добывать не более 10,058 млн б/с.

Между тем в США на прошлой неделе снова увеличилось число действующих нефтяных буровых установок: по данным нефтесервисной компании Baker Hughes, их количество выросло на 1 единицу - до 862.

На прошлой неделе инвесторы сократили число ставок на рост цены WTI до минимума с октября. Количество чистых "длинных" позиций уменьшилось на 3,3% - до 313,45 тыс. фьючерсов и опционов.

Внимание нефтяного рынка также направлено на саммит глав США и КНДР, который запланирован на 12 июня в Сингапуре.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]