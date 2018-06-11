Пашинян заявил о начале нового этапа в союзнических отношениях между Арменией и РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в армяно-российских отношениях начался новый этап, заявил, что Ереван заинтересован в развитии взаимодействия с Москвой.

Как сообщает пресс-служба правительства, на встрече с новым послом России Сергеем Копыркиным в понедельник Н.Пашинян выразил уверенность, что в результате сотрудничества армяно-российские отношения продолжат развиваться и укрепляться.

"Н.Пашинян отметил, что в дружеских и союзнических отношениях между Арменией и Россией начался новый этап. Он заявил, что правительство Армении заинтересовано в развитии взаимодействия во всех сферах. Премьер подчеркнул важность эффективного сотрудничества и в рамках ЕАЭС (Евразийского экономического союза - ИФ), и ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности - ИФ) с целью решения существующих проблем и повышения эффективности интеграционных процессов", - сообщили в пресс-службе.