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Регион 11.06.2018 19:16

Пашинян заявил о начале нового этапа в союзнических отношениях между Арменией и РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в армяно-российских отношениях начался новый этап, заявил, что Ереван заинтересован в развитии взаимодействия с Москвой.

Как сообщает пресс-служба правительства, на встрече с новым послом России Сергеем Копыркиным в понедельник Н.Пашинян выразил уверенность, что в результате сотрудничества армяно-российские отношения продолжат развиваться и укрепляться.

"Н.Пашинян отметил, что в дружеских и союзнических отношениях между Арменией и Россией начался новый этап. Он заявил, что правительство Армении заинтересовано в развитии взаимодействия во всех сферах. Премьер подчеркнул важность эффективного сотрудничества и в рамках ЕАЭС (Евразийского экономического союза - ИФ), и ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности - ИФ) с целью решения существующих проблем и повышения эффективности интеграционных процессов", - сообщили в пресс-службе.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]