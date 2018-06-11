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Дальнее зарубежье 11.06.2018 19:25

Ким Чен Ын отправился, вероятно, на экскурсию по Сингапуру

Лидер КНДР Ким Чен Ын в сопровождении приближенных в понедельник вечером выехал с территории отеля "Сент-Реджис" в Сингапуре, возможно, для тура по городу, передает южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

По данным телеканала, Ким Чен Ына сопровождают младшая сестра Ким Е Чен и вице-председатель ЦК Трудовой партии КНДР по международным делам Ли Су Ён.

В свою очередь сингапурское издание "Стрейтс таймс" ранее сообщало, что у лидера КНДР запланирован небольшой тур по городу, включая посещение смотровой площадки Sky Park в гостинице Marina Bay Sands и района Эспланада.

Как сообщалось, в воскресенье для проведения двусторонней встречи в Сингапур прибыли Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп.

Их встреча запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Ожидается, что основное внимание на саммите будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

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Тэги: КНДР, ЛИДЕР, СИНГАПУР, ПОЕЗДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]