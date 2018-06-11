Тбилисский суд назначил организатору и троим участникам акций протеста по 14 суток административного ареста

Тбилисский городской суд в понедельник назначил 14 суток административного ареста одному из организаторов акций протеста на проспекте Руставели в Тбилиси Звиаду Куправа и задержанным вместе с ним троим участникам акции, сообщают грузинские СМИ.
По их информации, сами задержанные в знак протеста покинули зал судебных заседаний.
З.Куправа и трое участников акции протеста были задержаны полицейскими в понедельник утром перед зданием парламента. Согласно заявлению МВД Грузии, задержанные обвиняются в мелком хулиганстве и неподчинении законным требованиям полицейских.
Как стало известно понедельник, З.Куправа и трое участников акции были задержаны после того, как полицейские стали убирать установленные участниками акции три палатки с проезжей части. В частности, участники акции пытались препятствовать сотрудникам полиции.
Между тем, ранее ряд грузинских СМИ сообщали информацию о связях З.Куправа и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
В социальных сетях также были распространены фотографии З.Куправа с М.Саакашвили. На прошлой неделе З.Куправа в течение двух дней находился в Киеве, где по его же заявлению журналистам встречался с бывшими высокопоставленными чиновниками в правительстве М.Саакашвили.
Представители действующих властей заявляют, что начавшиеся в начале июня акции протеста в Тбилиси управляются непосредственно М.Саакашвили, который желает реванша и для этого пытается дестабилизировать ситуацию в Грузии.
В декабре 2017 года в массовой драке старшеклассников в Тбилиси были убиты двое подростков. На основании материалов следствия Тбилисский государственный суд не установил убийцу 16-летнего Давида Саралидзе, что вызвало акции протеста, в результате которых подал в отставку главный прокурор Ираклий Шотадзе. Под натиском протеста граждан в парламенте была создана временная следственная комиссия. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с Зазой Саралидзе и пообещал ему максимальное содействие в установлении личности убийцы его сына.
Изначально акции в поддержку требований З.Саралидзе проводили представители различных общественных и студенческих организаций, к ним присоединялись граждане, однако позже к акции решили присоединиться ряд оппозиционных партий во главе с "Единым национальным движением". После появления политиков на акции члены общественных движений отказались участвовать в ней.
Армения несет ответственность за инциденты в зоне карабахского конфликта- МИД Азербайджана
Президент Алиев утвердил межправсоглашение с Марокко о сотрудничестве в сфере безопасности и борьбы с преступностью
Москва настроена сделать шаг вперед в отношениях с Баку - посол РФ
Банк Wells Fargo запретил покупать криптовалюту по своим кредитным картам
Президент Азербайджана утвердил закон об исполнении госбюджета за 2017г
Президент Алиев распорядился о создании в Азербайджане скотобоен, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам
Президент Алиев распорядился о выделении более $1 млн религиозным общинам Азербайджана
Президент Алиев взял под личный контроль дело об отравлении 24 человек химикатами при работе на хлопковом поле
Азеригаз в январе-мае зарегистрировал более 37 тыс. новых абонентов среди населения
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Nar обновил корпоративные тарифы и сделал их еще более выгодными
В Баку открылась фотовыставка Георгия Богословского «Будь счастливым на чистой Земле!»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»