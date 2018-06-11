США добавили в санкционные списки трех граждан России и пять связанных с РФ компаний

Власти США добавили в санкционные списки еще трех граждан России и пять структур, имеющих отношение к РФ, говорится в документе минфина США, обнародованном в понедельник.
Такие меры были приняты в рамках "американского закона о санкциях CAATSA (Countering Americas Adversaries Through Sanctions Act - "О противодействии противникам Америки путем санкций").
Согласно документу, санкции будут применяться против трех россиян - Олега Чирикова, Владимира Каганского и Александра Трибуна.
Также под санкции подпали три российских организации - Digital Security и Divetechnoservices из Санкт-Петербурга, а также научно-исследовательский институт "Квант".
Кроме этого, санкции введены против компании Embedi в Израиле, а также компании Erpscan, чьи офисы расположены в Амстердаме, Праге и Тель-Авиве. Согласно документу, Embedi и Erpscan связаны с Digital Security.
По мнению авторов документа, Digital Security, Divetechnoservices и "Квант" связаны с российскими спецслужбами.
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