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11.06.2018 20:21

США добавили в санкционные списки трех граждан России и пять связанных с РФ компаний

Власти США добавили в санкционные списки еще трех граждан России и пять структур, имеющих отношение к РФ, говорится в документе минфина США, обнародованном в понедельник.

Такие меры были приняты в рамках "американского закона о санкциях CAATSA (Countering Americas Adversaries Through Sanctions Act - "О противодействии противникам Америки путем санкций").

Согласно документу, санкции будут применяться против трех россиян - Олега Чирикова, Владимира Каганского и Александра Трибуна.

Также под санкции подпали три российских организации - Digital Security и Divetechnoservices из Санкт-Петербурга, а также научно-исследовательский институт "Квант".

Кроме этого, санкции введены против компании Embedi в Израиле, а также компании Erpscan, чьи офисы расположены в Амстердаме, Праге и Тель-Авиве. Согласно документу, Embedi и Erpscan связаны с Digital Security.

По мнению авторов документа, Digital Security, Divetechnoservices и "Квант" связаны с российскими спецслужбами.

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Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ, РАСШИРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]