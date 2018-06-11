Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0057 RUR   0.0273 GBR   2.2803 TRY   0.3804

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.73 Brent   75.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 28° Завтра 17° 24° 14 Июн 16° 26° 15 Июн 18° 28°

Внешняя политика 11.06.2018 19:41

Москва настроена сделать шаг вперед в отношениях с Баку - посол РФ

Переизбрание Ильхама Алиева и Владимира Путина на новый президентский срок отвечает стабильности в отношениях между Баку и Москвой, заявил посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников.

"Очень символично, что главы наших государств переизбрались на новый срок президентства. Это будет отвечать стабильности в наших отношениях", - М.Бочарников на официальном приеме по случаю Дня России.

По его словам, стороны настроены "сделать шаг вперед" в сфере экономики. "Мы намерены увеличить товарооборот, нарастить сотрудничество в области промышленности транспорта и логистики",- сказал он.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РФ, ОТНОШЕНИЯ, ПОСОЛ


Похожие новости


Правоохранительные органы Азербайджана проводят операцию "Граница-щит" на границе с Россией Министр обороны Азербайджана встретится с коллегами из стран СНГ в Кызыле В Азербайджане облегчают процедуру пересечения госграницы с Россией автотранспортом Москва активный участник карабахского урегулирования – посол Азербайджана в РФ Россиянин и украинец задержаны в Азербайджане по подозрению в совершении банковских махинаций Баку выразит протест Москве на встречу представителя МИД РФ с карабахскими сепаратистами – МИД Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]