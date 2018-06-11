Москва настроена сделать шаг вперед в отношениях с Баку - посол РФ

Переизбрание Ильхама Алиева и Владимира Путина на новый президентский срок отвечает стабильности в отношениях между Баку и Москвой, заявил посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников.
"Очень символично, что главы наших государств переизбрались на новый срок президентства. Это будет отвечать стабильности в наших отношениях", - М.Бочарников на официальном приеме по случаю Дня России.
По его словам, стороны настроены "сделать шаг вперед" в сфере экономики. "Мы намерены увеличить товарооборот, нарастить сотрудничество в области промышленности транспорта и логистики",- сказал он.
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