Президент Алиев распорядился о создании в Азербайджане скотобоен, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о регулировании деятельности по резке скота, сообщает сайт главы государства.
Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в понедельник.
Согласно документу, Агентству продовольственной безопасности (АПБ) поручено совместно с местными органами исполнительной власти с привлечением субъектов предпринимательства осуществить мероприятия по созданию пунктов по резке скота (стационарного, модульного и мобильного типа) в соответствии требованиями ветеринарно-санитарных и санитарно-гигиенических норм и с учетом плотности населения и выгодных для него участков.
Также АПБ поручено в течение двух месяцев подготовить и представить президенту страны предложения по оснащению будущих пунктов по резке скота соответствующими лабораториями.
Кроме того, МВД совместно с местными органам исполнительной власти поручено реализовать мероприятия по предотвращению случаев резки скота на окраине дорог , улицах и в местах, не отвечающих требованиям ветеринарно-санитарных и санитарно-гигиенических норм.
Н.Аббасова
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