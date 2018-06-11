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АПК 11.06.2018 20:08

Президент Алиев распорядился о создании в Азербайджане скотобоен, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о регулировании деятельности по резке скота, сообщает сайт главы государства.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в понедельник.

Согласно документу, Агентству продовольственной безопасности (АПБ) поручено совместно с местными органами исполнительной власти с привлечением субъектов предпринимательства осуществить мероприятия по созданию пунктов по резке скота (стационарного, модульного и мобильного типа) в соответствии требованиями ветеринарно-санитарных и санитарно-гигиенических норм и с учетом плотности населения и выгодных для него участков.

Также АПБ поручено в течение двух месяцев подготовить и представить президенту страны предложения по оснащению будущих пунктов по резке скота соответствующими лабораториями.

Кроме того, МВД совместно с местными органам исполнительной власти поручено реализовать мероприятия по предотвращению случаев резки скота на окраине дорог , улицах и в местах, не отвечающих требованиям ветеринарно-санитарных и санитарно-гигиенических норм.

Н.Аббасова

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Тэги: СКОТОБОЙНИ, СОЗДАНИЕ, РАСПОРЯЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]