Президент Азербайджана утвердил закон об исполнении госбюджета за 2017г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон об исполнении госбюджета 2017 года, говорится в сообщении на сайте главы государства.

Закон был принят Милли Меджлисом (парламент) Азербайджана на пленарном заседании 31 мая 2018 года.

В 2017 году доходы госбюджета Азербайджана составили 16 млрд 517 млн манатов и были исполнены на 98,5%. При этом ненефтяные доходы госбюджета составили 8 млрд 633 млн манатов или 52,3% всех бюджетных доходов.

В 2017 году в структуре доходов госбюджета 6 млрд 974 млн манатов составили поступления по линии Минналогов, 2 млрд 609 млн манатов - по линии Государственного таможенного комитета, 6 млрд 100 млн манатов - трансферты из Госнефтефонда, 250 млн манатов - из прибыли Центрального банка, остальное - прочие доходы.

Расходы госбюджета в 2017 году составили 17 млрд 595 млн манатов и исполнены на 98,1%.

В структуре расходов - 10 млрд 906 млн манатов (62% всех расходов) составили текущие, капитальные - 5 млрд 175 млн манатов (29,4%), остальное - на обслуживание госдолга.

В 2017 году 15,9% всех расходов госбюджета (2 млрд 804 млн манатов) было направлено на оборону.

В прошлом году 70 млн манатов было направлено на проведение диагностического оценивания учителей, 36 млн манатов - на пилотное внедрение обязательного медицинского страхования, 356 млн манатов - на финансирование проектов из Резервных фондов президента и кабинета министров, 150 млн манатов - на социальную ипотеку и строительство социального жилья, 546 млн манатов - безвозмездно перечислено Азербайджанскому фонду страхования вкладов (ADIF).

Н.Аббасова