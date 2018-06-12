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СНГ 12.06.2018 13:14

Елизавета II поздравила Путина с Днем России

Королева Великобритании Елизавета Вторая поздравила российского лидера и граждан страны с национальным праздником Днем России, сообщается во вторник в "Твиттере" Британского посольства в Москве.

"Мне приятно направить свои наилучшие пожелания российскому народу по случаю празднования национального праздника - Дня России. Королева Елизавета", - говорится в сообщении.

В письме указано, что послание направлено президенту Российской Федерации.

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Тэги: БРИТАНИЯ, КОРОЛЕВА, ПУТИН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]