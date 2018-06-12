Елизавета II поздравила Путина с Днем России

Королева Великобритании Елизавета Вторая поздравила российского лидера и граждан страны с национальным праздником Днем России, сообщается во вторник в "Твиттере" Британского посольства в Москве.

"Мне приятно направить свои наилучшие пожелания российскому народу по случаю празднования национального праздника - Дня России. Королева Елизавета", - говорится в сообщении.

В письме указано, что послание направлено президенту Российской Федерации.