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Дальнее зарубежье 12.06.2018 13:03

Представитель японского правительства не решился дать оценку первому саммиту США-КНДР

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга отказался в ответ на просьбу журналистов прокомментировать итоги первого саммита США-КНДР до получения разъяснений со стороны Вашингтона.

"Я хотел бы воздержаться от того, чтобы оценивать результаты состоявшейся сегодня встречи", - сказал он на брифинге во вторник.

Чиновник сказал, что Япония рассчитывает сначала получить разъяснения американской стороны.

Он, вместе с тем, отметил, что Токио надеется, что КНДР в будущем будет поступать как "ответственный член мирового сообщества".

Встреча президента США Дональда Трампа и руководителя КНДР Ким Чен Ына завершилась в Сингапуре подписанием итогового документа, в котором Северная Корея подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались обеспечить ее безопасность.

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Тэги: ЯПОНИЯ, США, КНДР, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]