Саммит США-КНДР показал возможность перемен, заявляет Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его саммит с Ким Чен Ыном показал, что перемены возможны.

"Беспрецедентная встреча американского президента и лидера Северной Кореи доказывает, что настоящие перемены возможны", - сказал Д.Трамп во вторник, добавив, что переговоры были "продуктивными и откровенными".