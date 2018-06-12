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Дальнее зарубежье 12.06.2018 13:43

Денуклеаризация КНДР будет полной и подлежащей верификации - Трамп

Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном во вторник заявил, что денуклеаризация КНДР будет полной и подлежащей верификации.

"Она будет верифицирована", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста о верификации денуклеаризации Корейского полуострова.

Д.Трамп добавил, что она будет произведена и обеими сторонами Корейского полуострова, и международными наблюдателями. По его словам, денуклеаризация "будет полной".

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Тэги: США, КНДР, ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИЯ, ВЕРИФИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]