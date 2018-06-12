Трамп считает, что сейчас не время для военных угроз в адрес КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что в настоящее время не хочет угрожать КНДР военными мерами.

"Я сейчас не хочу угрожать", - сказал он на пресс-конференции во вторник по итогам встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Д.Трамп пояснил, что в прошлом грозил Пхеньяну военными мерами, так как этого требовала ситуация. Вместе с тем, он напомнил о возможных катастрофических последствиях войны на Корейском полуострове. Так, президент напомнил, что население Сеула, расположенного не так далеко от границы с КНДР - 28 млн человек, и эти люди могут пострадать в случае военных действий.