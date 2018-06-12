Азербайджан до конца 2018г направит за рубеж 12 экспортных миссий - Azpromo

Азербайджан до конца 2018 года планирует организовать еще 12 экспортных миссий, заявил и.о. президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) Юсиф Абдуллаев.

"С учетом уже организованной в Астрахань торговой миссии, число экспортных миссий в 2018 году составит 13",- сказал Ю.Абдуллаев на пресс-конференции во вторник.

По его словам, миссии будут организованы в Швейцарию, Монголию, Турцию, Казахстан, Болгарию, Германию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, по две в Россию и Китай.

"До конца текущего года Азербайджан также будет представлен единым стендом на 6 международных выставках", - отметил он.

Ф.Исазаде