Азербайджан до конца июня откроет Торговый дом в Украине

Торговый дом Азербайджана в Украине откроется до конца июня, заявил замминистра экономики Азербайджана Руфат Мамедов.
"Торговый дом Азербайджана в Украине откроется до конца текущего месяца. Кроме того, подобный дом в июле мы планируем открыть и в Латвии», - сказал Р.Мамедов агентству "Интерфакс-Азербайджан".
По его словам, до конца 2018 года планируется открытие Азербайджанского Винного дома в Шанхае (Китае).
"Мы также планируем открыть Торговые дома в России и ОАЭ, а также проводим анализ возможности открытия подобных домов и в других странах»,- сказал Р.Мамедов.
В настоящее время Торговый дом Азербайджана действует в Беларуси. Цель открытия таких структур – наращивание экспорта азербайджанской ненефтяной продукции.
Ф.Исазаде
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