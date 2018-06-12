Азербайджан до конца июня откроет Торговый дом в Украине

Торговый дом Азербайджана в Украине откроется до конца июня, заявил замминистра экономики Азербайджана Руфат Мамедов.

"Торговый дом Азербайджана в Украине откроется до конца текущего месяца. Кроме того, подобный дом в июле мы планируем открыть и в Латвии», - сказал Р.Мамедов агентству "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, до конца 2018 года планируется открытие Азербайджанского Винного дома в Шанхае (Китае).

"Мы также планируем открыть Торговые дома в России и ОАЭ, а также проводим анализ возможности открытия подобных домов и в других странах»,- сказал Р.Мамедов.

В настоящее время Торговый дом Азербайджана действует в Беларуси. Цель открытия таких структур – наращивание экспорта азербайджанской ненефтяной продукции.

Ф.Исазаде