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Бизнес и законодательство 12.06.2018 13:17

Азербайджан до конца июня откроет Торговый дом в Украине

Торговый дом Азербайджана в Украине откроется до конца июня, заявил замминистра экономики Азербайджана Руфат Мамедов.

"Торговый дом Азербайджана в Украине откроется до конца текущего месяца. Кроме того, подобный дом в июле мы планируем открыть и в Латвии», - сказал Р.Мамедов агентству "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, до конца 2018 года планируется открытие Азербайджанского Винного дома в Шанхае (Китае).

"Мы также планируем открыть Торговые дома в России и ОАЭ, а также проводим анализ возможности открытия подобных домов и в других странах»,- сказал Р.Мамедов.

В настоящее время Торговый дом Азербайджана действует в Беларуси. Цель открытия таких структур – наращивание экспорта азербайджанской ненефтяной продукции.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, ДОМ, ТОРГОВЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]