Уровень бедности в Грузии существенно вырос - данные UNICEF

Уровень бедности в Грузии в 2017 году существенно вырос по сравнению с 2015 годом, таковы данные исследования Детского фонда ООН (UNICEF), обнародованные во вторник на презентации в Тбилиси.
Согласно данным исследования, в 2017 году - 5% населения Грузии проживало в условиях крайней бедности, в то время как этот показатель в 2015 году составлял - 2%. Особенно в тяжелом положении находятся дети, 6,8% которых в 2017 году проживали в условиях крайней бедности, а в 2015 году количество таких детей составляло - 2,5%.
Ухудшилось положение пенсионеров в Грузии, 3,7% которых в 2017 году проживали в условиях крайней бедности. В 2015 году этот показатель составлял - 1,7%.
Вместе с тем в исследовании отмечено, что в среднем зарплата в Грузии с 2015 по 2018 год выросла на - 15,6%.
"Исследование UNICEF очень важно, так как в нем использованы данные статистики и опрос населения. Исследование показывает как наши успехи, так и вызовы. Правительство Грузии проанализирует и обязательно объяснит приведенные данные Детского фонда", - сказал журналистам министр здравоохранения и социальной защиты Давид Сергиенко.
По мнению представителей правящей партии "Грузинская мечта", ухудшение показателя уровня бедности в Грузии связано с девальвацией национальной валюты в 2016 году. Между тем представители оппозиционных партий во всем винят правительство Грузии.
Азербайджан и Украина планируют совместное производство ПТРК «Корсар»
Ракетные подразделения Азербайджана провели практические стрельбы в условиях максимально приближенных к боевым
ОПЕК повысила прогноз поставок нефти в 2018г из США на 70 тыс. б/с, из РФ - на 30 тыс. б/с
Правительство Азербайджана предлагает увеличить доходы госбюджета на 2018 год на 9,9%, расходы – на 9,6%
Поправки в госбюджет на 2018г внесены в парламент Азербайджана
Музыкальный фестиваль в Баку - в топ-3 лучших опен-эйр лета в СНГ
Президент Алиев распорядился о выделении более $1 млн религиозным общинам Азербайджана
Президент Алиев взял под личный контроль дело об отравлении 24 человек химикатами при работе на хлопковом поле
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Компания Bakcell поддержала мероприятия организованные посольством Великобритании
Состоялось заседание комитета по образованию Caspian European Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»