Трамп полагает, что потребуется еще одна встреча с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему может потребоваться еще один саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном для решения актуальных проблем между странами.

"Возможно, нам будет нужен еще один саммит. Еще одна встреча. Называть это можно как угодно", - сказал Д.Трамп на пресс-конференции в Сингапуре.