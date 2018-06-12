Лукашенко заявляет о готовности к проведению Высшего госсовета Союзного государства

К проведению Высшего государственного совета Союзного государства все готово, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой во вторник.

"Мы обсуждали вскользь эту тему в Китае с Путиным на полях саммита (ШОС - ИФ). Мы констатировали, что все готово к проведению ВГС", - сказал А.Лукашенко, слова которого приводит госагентство БелТА.

"Давайте еще раз посмотрим на повестку дня. Возможно, какие-то есть вопросы. Возможно, в процессе обсуждения, согласования повестки возникали какие-то проблемы. Я просто хочу быть в курсе дела. И, может быть, появились предложения по ее дополнению", - добавил он, обращаясь к Г.Рапоте.

Госсекретарь в свою очередь отметил, что повестка заседания действительно сформулирована и подготовлена, однако существуют вопросы, которые главам государств, возможно, потребуется обсудить дополнительно.

Как сообщалось, заседание Высшего государственного совета планируется 19 июня в Минске, в его повестку включено порядка десяти вопросов. Ожидается, что на нем будут рассмотрены итоги белорусско-российского торгово-экономического сотрудничества за минувший год, отчет Совета министров об исполнении бюджета Союзного государства за 2016 год, а также программа согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы.

Речь пойдет также о выполнении приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства. Кроме того, на заседании ВГС планируется обсудить присуждение премий Союзного государства в области литературы и искусства на 2017-2018 годы, а также учреждение премии Союзного государства в области науки и техники.