Президент США Дональд Трамп заявил, что накоротке обсудил в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном правозащитную тематику.

"Мы обсудили это, но уделили этому меньше внимания, чем денуклеаризации", - сказал Д.Трамп на пресс-конференции во вторник по итогам саммита.

По мнению президента США, КНДР "будут что-то предпринимать" в том, что касается правозащиты.