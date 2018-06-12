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СНГ 12.06.2018 13:51

Украина подает на Россию в международный суд ООН

Украина подает в Международный суд ООН меморандум о нарушении Россией конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Сегодня РФ получит от нас своеобразный "подарок" в МС ООН. Он весит около 90 кг, состоит из 17500 страниц текста и содержится в 29 томах, - написал П.Климкин на своей странице в микроблоге в Twitter во вторник. - Подаем наш меморандум по финансированию терроризма и расовой дискриминации".

Ранее во вторник президент Украины Петр Порошенко заявил, что передача меморандума в международный суд ООН по делу Украины против России о нарушении конвенции о запрете финансирования терроризма и конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации является важным этапом в привлечении РФ к ответственности. "Представление меморандума по делу против России - важный этап в доказательстве того, что за все свои противоправные действия РФ будет нести ответственность", - написал П.Порошенко на своей странице в Facebook.

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Тэги: УКРАИНА, МИД, РОССИЯ, ООН, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]