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СНГ 12.06.2018 14:17

Путин вручил госпремии и выразил уверенность в счастливом будущем России

Президент РФ Владимир Путин уверен в счастливом будущем России.

Этими словами он завершил во вторник в Кремле церемонию награждения лауреатов государственной премии РФ.

В.Путин вспомнил слова академика, главного эндокринолога Минздрава России Ивана Дедова, получившего госпремию в области науки и технологий.

"Один из награжденных сегодня, по-моему, Иван Иванович Дедов, сказал о том, что современные методы позволяют заглянуть в будущее и прогнозировать (будущее). Сегодня праздник, и, безусловно, каждый из нас, думает о будущем нашей страны. А фундамент этого будущего, конечно, создается сегодня", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что этот фундамент "создается талантливыми, замечательными, трудолюбивыми людьми, которых у нас сотни тысяч и миллионы по всей стране". "А когда мы знаем и видим, что есть такие архитекторы, которые представлены сегодня здесь как наши лауреаты, это будущее обеспечено надежно", - отметил президент.

"Все будет хорошо", - заверил В.Путин.

Госпремии в День России вручены лауреатам за достижения в трех областях: науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Сумма каждой премии составляет 5 млн рублей.

Премия за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности присуждается лицам, ведущим активную, плодотворную просветительскую и миротворческую деятельность, способствующую утверждению непреходящих нравственных ценностей, консолидации общества и получившую общественное признание в РФ. В разные годы ее получали Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, писатель Александр Солженицын, дирижер Валерий Гергиев, президент Франции Жак Ширак и другие выдающиеся личности.

В этом году ее лауреатом стала президент Государственного музея изобразительных искусств им. А.Пушкина Ирина Антонова, имя которой связано с расширением международных связей СССР и возвращение в культурный оборот многих направлений отечественного и мирового искусства.

Лауреатами премии в области науки и технологий стали пять ученых. Трое из них - Михаил Алфимов, Сергей Громов и Александр Чибисов получат премию за разработку фотоактивных супрамолекулярных устройств и машин. Все они являются сотрудниками Центра фотохимии РАН ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН.

Созданные лауреатами супрамолекулярные устройства и машины производят перемещение, синтез и распознавание молекул и их частей в наноразмерном масштабе. По сути, им удалось разработать универсальный "конструктор", позволяющий осуществлять сборку фотоактивных супрамолекулярных устройств и машин с заданной архитектурой и разнообразными функциями.

Премию в области науки и технологий также получил главный эндокринолог Минздрава Иван Дедов за цикл работ по фундаментальной эндокринологии и внедрение инновационной модели персонализированной медицины в здравоохранение.

Доктору биологических наук Евгению Рогаеву премия присуждена за обнаружение генов и молекулярно-генетических механизмов, ответственных за наследственные болезни человека.

Лауреатами премии в области литературы и искусства стали директор калининградского музея Мирового океана Светлана Сивкова, худрук Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Шостаковича Юрий Темирканов, и худрук Санкт-Петербургского Академического театра балета Борис Эйфман.

С.Сивкова удостоена премии за вклад в изучение, сохранение и популяризацию морского наследия. Созданный ею музей является единственным в России комплексным собранием, увлекательно рассказывающим о морском наследии и природе Мирового океана.

Ю.Темирканов получил премию за выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры.

Б.Эйфману премия присуждена за вклад в развитие отечественного и мирового хореографического искусства. Его спектакли отличает высочайшее исполнительское мастерство артистов и уникальность человеческих страстей.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СТРАНА, БУДУЩЕЕ-2


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