Трамп пригрозил премьеру Трюдо, что критика в его адрес будет дорого стоить Канаде

Критика торговой политики США премьер-министром Канады Джастином Трюдо по итогам саммита G7 дорого обойдется Канаде, заявил американский президент Дональд Трамп.

Комментируя на пресс-конференции в Сингапуре прошедший ранее в Квебеке саммит "семерки", Д.Трамп отметил, что встречи в рамках форума "были очень хорошими". В то же время он сказал, что критические замечания канадского премьер-министра Д.Трюдо, касающиеся торговых связей между двумя странами и введенных США импортных пошлин, обойдутся Канаде в "кругленькую сумму".

Нижняя палата парламента Канады единогласно проголосовала за введение в отношении американских товаров ответных повышенных импортных тарифов, сообщили канадские СМИ.