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Дальнее зарубежье 12.06.2018 14:18

Трамп пригрозил премьеру Трюдо, что критика в его адрес будет дорого стоить Канаде

Критика торговой политики США премьер-министром Канады Джастином Трюдо по итогам саммита G7 дорого обойдется Канаде, заявил американский президент Дональд Трамп.

Комментируя на пресс-конференции в Сингапуре прошедший ранее в Квебеке саммит "семерки", Д.Трамп отметил, что встречи в рамках форума "были очень хорошими". В то же время он сказал, что критические замечания канадского премьер-министра Д.Трюдо, касающиеся торговых связей между двумя странами и введенных США импортных пошлин, обойдутся Канаде в "кругленькую сумму".

Нижняя палата парламента Канады единогласно проголосовала за введение в отношении американских товаров ответных повышенных импортных тарифов, сообщили канадские СМИ.

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Тэги: США, ТРАМП, КАНАДА, УГОРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]