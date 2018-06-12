Газопровод TANAP как часть Южного газового коридора стратегически важен для энергобезопасности ЕС - Шефчович

Еще одним осязаемым результатом Энергетического союза ЕС назвал заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович Трансанатолийский газопровод TANAP по случаю церемонии его официального открытия в турецком городе Эскишехире.

TANAP - это часть Южного газового коридора вместе с Южно-Кавказским газопроводом и Трансадриатическим газопроводом (ТАР).

"Помогая диверсифицировать наших поставщиков энергии и маршруты поставок, Южный газовый коридор является стратегически важным для энергетической безопасности ЕС, в том числе в наиболее уязвимых частях, таких как Юго-Восточная Европа и Южная Италия", - сказал М.Шефчович, чье заявление опубликовала в Брюсселе Еврокомиссия.

"Мы все выиграем от этого "моста" между Каспийским регионом и рынком ЕС. В наших совместных интересах добиться успеха", - подчеркнул зампред ЕК по Энергетическому союзу.

"Наша долгосрочная цель - создать общеевропейский энергетический рынок, основанный на свободной торговле, конкуренции и диверсифицированных поставках, источниках и маршрутах. Это показывает, что Энергетический союз выходит за границы ЕС и имеет надежное внешнее измерение. Только так он может быть действительно устойчивым", - заявил М.Шефчович.

Официальная церемония открытия TANAP состоится 12 июня в турецком городе Эскишехир. В церемонии запуска газопровода примут участие президенты Турции и Азербайджана.

Газопровод TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Закладка фундамента газопровода TANAP состоялась 17 марта 2015 года в турецкой провинции Карс. Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Стоимость проекта оценивается в $7,99 млрд.

В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.

Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%).

А.Азизов