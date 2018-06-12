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Дальнее зарубежье 12.06.2018 14:45

Президент Южной Кореи назвал успешным саммит США-КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приветствовал результаты переговоров лидеров КНДР и США, сообщило во вторник агентство "Ренхап".

"Я поздравляю и приветствую успех исторического саммита КНДР-США от всего сердца", - говорится в заявлении Мун Чжэ Ина, которое озвучил официальный представитель Ким Ый Гём.

"Я отдаю должное президенту Трампу и председателю Киму за их смелость и отважные решения", - добавил президент Южной Кореи.

В то же время в аппарате президента заявили, что должны выяснить точное значение комментария президента США Дональда Трампа об учениях.

Ранее Д.Трамп заявил, что готов приостановить военные учения в районе Корейского полуострова в случае положительного продолжения переговоров с КНДР. Президент США обратил внимание, что учения дорого обходятся его стране и воспринимаются Пхеньяном как провокация.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПРЕЗИДЕНТ, САММИТ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]