В Тбилиси продолжаются работы по ликвидации последствий водной стихии

В ряде районов Тбилиси до сих пор ведутся работы по очистке улиц и площадей от водных потоков, нанесенных сильным ливнем, который с вечера понедельника обрушился на грузинскую столицу и продолжался до глубокой ночи.
По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, в центр неотложной помощи "112" поступило более 150 вызовов от жителей города. Чаще всего пожарных-спасателей вызывали в район Глдани-Надзаладеви, а также в районы Дидубе-Чугурети, Исани-Самгори и Ваке-Сабуртало.
Во многих местах вода подтопила не только улицы, но и местами ворвалась в подвалы и первые этажи жилых корпусов и торговых объектов, затопила вход на станцию метро "Ахметели". Мощные потоки повредили дороги и ограничили передвижение транспорта, часть застрявших автомобилей лишь с помощью спасателей удалось освободить из водного плена.
На улице Амашукели в Вакийском районе вода затопила не только проезжую часть, но и расположенный под одним из жилых корпусов автопаркинг, в результате чего из соображений безопасности жителям дома пришлось покинуть свои квартиры и всю ночь провести под открытым небом. На месте и сейчас работают спасатели и представители городских служб, которые прочищают дренажные каналы от мусора и откачивают воду.
Аналогичные работы продолжаются и в других пострадавших от ливня районах Тбилиси.
Между тем, по данным СМИ, в ночь на вторник интенсивные ливни местами с градом прошли и в соседнем со столицей городе Рустави, а также на территориях Горийского муниципалитета (регион Шида Картли) и Гурджаанского муниципалитета (регион Кахетия), повредив внутрисельские дороги и подтопив первые этажи домов, дворы и приусадебные участки местных жителей.
По информации СМИ, и здесь всю ночь шли и сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий водной стихии, в которых вместе с местными службами пожарных-спасателей участвует спецтехника департамента автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.
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