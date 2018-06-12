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Оборона 12.06.2018 14:57

Азербайджан и Украина планируют совместное производство ПТРК «Корсар»

Баку и Киев ведут переговоры по совместному производству украинского переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корсар», сообщает азербайджанское издание AzeriDefence.

«Переговоры по данному вопросу начались в 2016 году. Украина всегда готова к трансферу технологий в Азербайджан», - сообщает AzeriDefence со ссылкой на представителя Госконцерна «Укроборонпром».

Согласно информации, в «Укроборонпром» отметили, что Вооруженные силы Азербайджана заинтересованы в приобретении комплекса «Корсар» и украинско-белорусского ПТРК «Скиф». В 2016 году «Скифы» были оснащены новыми ракетами.

«Украина в ближайшей перспективе проведет поощрение своей оборонной промышленности и рассматривает открытие представительств (офисов) в зарубежных странах, в числе которых Азербайджан»,- подчеркивает издание.

В ПТРК «Корсар» применена полуавтоматическая система наведения по лучу лазера. Обнаружение цели и наведение обеспечивается с помощью оптического и инфракрасного прицелов, что позволяет вести стрельбу в сложных погодных условиях. Бронепробиваемость ПТУР Р-3 составляет не менее 550 мм за динамической защитой (ДЗ). Тип боевой части (БЧ) - кумулятивная тандемная. Дальность стрельбы – 100-2500 м.

ПТРК «Скиф» оснащен полуавтоматической системой наведения по лучу лазера. Дальность обнаружения цели комплексом составляет 7 тыс. метров. Бронепробиваемость - не менее 800 мм за ДЗ. Тип БЧ - кумулятивная тандемная. Дальность стрельбы – днем 100-5000 м, ночью: 100-3000 м.

ПТРК «Скиф» принят на вооружение ВС Азербайджана в 2010 году.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, ПТРК, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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