Азербайджан и Украина планируют совместное производство ПТРК «Корсар»

Баку и Киев ведут переговоры по совместному производству украинского переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корсар», сообщает азербайджанское издание AzeriDefence.
«Переговоры по данному вопросу начались в 2016 году. Украина всегда готова к трансферу технологий в Азербайджан», - сообщает AzeriDefence со ссылкой на представителя Госконцерна «Укроборонпром».
Согласно информации, в «Укроборонпром» отметили, что Вооруженные силы Азербайджана заинтересованы в приобретении комплекса «Корсар» и украинско-белорусского ПТРК «Скиф». В 2016 году «Скифы» были оснащены новыми ракетами.
«Украина в ближайшей перспективе проведет поощрение своей оборонной промышленности и рассматривает открытие представительств (офисов) в зарубежных странах, в числе которых Азербайджан»,- подчеркивает издание.
В ПТРК «Корсар» применена полуавтоматическая система наведения по лучу лазера. Обнаружение цели и наведение обеспечивается с помощью оптического и инфракрасного прицелов, что позволяет вести стрельбу в сложных погодных условиях. Бронепробиваемость ПТУР Р-3 составляет не менее 550 мм за динамической защитой (ДЗ). Тип боевой части (БЧ) - кумулятивная тандемная. Дальность стрельбы – 100-2500 м.
ПТРК «Скиф» оснащен полуавтоматической системой наведения по лучу лазера. Дальность обнаружения цели комплексом составляет 7 тыс. метров. Бронепробиваемость - не менее 800 мм за ДЗ. Тип БЧ - кумулятивная тандемная. Дальность стрельбы – днем 100-5000 м, ночью: 100-3000 м.
ПТРК «Скиф» принят на вооружение ВС Азербайджана в 2010 году.
Ф.Исазаде
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