Поправки в госбюджет на 2018г внесены в парламент Азербайджана

Проект поправок в госбюджете Азербайджана на 2018 год представлен в Милли Меджлис (парламент), сообщает министерство финансов.

"Необходимость усиления социальной защиты населения, обороноспособности и безопасности, развития туризма, финансирования ряда социальных и инфраструктурных проектов, развития туризма, АПК и др. мероприятия, требуют создания в бюджете дополнительного финансового обеспечения", - отмечает Минфин.

В связи с этим подготовлен проект поправок в госбюджете на 2018 год, который одобрен кабинетом министров, Администрацией президента и внесен в парламент.

Как сообщалось ранее, по оперативным данным Минфина за январь-апрель текущего года доходы госбюджета составили 6 млрд 619,9 млн манатов (рост по сравнению с показателем января-апреля прошлого года на 31,8%), расходы – 5 млрд 966 млн манатов (рост на 10,7%). Профицит госбюджета Азербайджана за январь-апрель 2018 года составил 653,9 млн манатов или 0,9% ВВП, прогнозируемого на текущий год.

Доходы госбюджета Азербайджана на 2018 год утве6рждены на уровне 20 млрд 127 млн манатов, расходы – 21 млрд 47 млн манатов. Дефицит госбюджета Азербайджана на 2018 год прогнозируется на уровне 920 млн манат или 1,3% ВВП.

А.Азизов