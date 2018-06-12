Поправки в госбюджет на 2018г внесены в парламент Азербайджана

Проект поправок в госбюджете Азербайджана на 2018 год представлен в Милли Меджлис (парламент), сообщает министерство финансов.
"Необходимость усиления социальной защиты населения, обороноспособности и безопасности, развития туризма, финансирования ряда социальных и инфраструктурных проектов, развития туризма, АПК и др. мероприятия, требуют создания в бюджете дополнительного финансового обеспечения", - отмечает Минфин.
В связи с этим подготовлен проект поправок в госбюджете на 2018 год, который одобрен кабинетом министров, Администрацией президента и внесен в парламент.
Как сообщалось ранее, по оперативным данным Минфина за январь-апрель текущего года доходы госбюджета составили 6 млрд 619,9 млн манатов (рост по сравнению с показателем января-апреля прошлого года на 31,8%), расходы – 5 млрд 966 млн манатов (рост на 10,7%). Профицит госбюджета Азербайджана за январь-апрель 2018 года составил 653,9 млн манатов или 0,9% ВВП, прогнозируемого на текущий год.
Доходы госбюджета Азербайджана на 2018 год утве6рждены на уровне 20 млрд 127 млн манатов, расходы – 21 млрд 47 млн манатов. Дефицит госбюджета Азербайджана на 2018 год прогнозируется на уровне 920 млн манат или 1,3% ВВП.
А.Азизов
Азербайджан и Украина планируют совместное производство ПТРК «Корсар»
Ракетные подразделения Азербайджана провели практические стрельбы в условиях максимально приближенных к боевым
Музыкальный фестиваль в Баку - в топ-3 лучших опен-эйр лета в СНГ
Президент Алиев распорядился о выделении более $1 млн религиозным общинам Азербайджана
Президент Алиев взял под личный контроль дело об отравлении 24 человек химикатами при работе на хлопковом поле
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Заявление лидеров США и КНДР подает сигнал, что денуклеаризация Корейского полуострова может быть достигнута - Могерини
Лавров: сам факт встречи лидеров США и КНДР позитивен
В Тбилиси продолжаются работы по ликвидации последствий водной стихии
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Компания Bakcell поддержала мероприятия организованные посольством Великобритании
Состоялось заседание комитета по образованию Caspian European Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»