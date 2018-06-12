Правительство Азербайджана предлагает увеличить доходы госбюджета на 2018 год на 9,9%, расходы – на 9,6%

Парламентский комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству на заседании 22 июня обсудит поправки в госбюджете Азербайджана на 2018 год.
"Профильный парламентский комитет рассмотрит проект поправок в госбюджете на заседании 22 июня. На пленарном заседании парламента документ будет рассмотрен 29 июня", - сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник в парламенте.
По его словам, поправки предусматривают увеличение доходной части госбюджета на 1 млрд 983 млн манатов или на 9,9% - до 22 млрд 110 млн манатов. Расходная часть госбюджета будет увеличена на 2 млрд 14 млн манатов или на 9,6% - до 23 млрд 61 млн манатов.
Дефицит госбюджета составит 961 млн манатов или 1,3% ВВП.
Базовая цена на нефть в госбюджете увеличивается до $55 за баррель с $45 за баррель.
Ранее министерство финансов поправки в госбюджет на 2018 год обосновало необходимостью усиления социальной защиты населения, обороноспособности и безопасности, развития туризма, финансирования ряда социальных и инфраструктурных проектов, развития туризма, АПК и др. мероприятия. Все это по оценкам Минфина требуют создания в бюджете дополнительного финансового обеспечения.
Доходы госбюджета Азербайджана на 2018 год утве6рждены на уровне 20 млрд 127 млн манатов, расходы – 21 млрд 47 млн манатов. Дефицит госбюджета Азербайджана на 2018 год прогнозируется на уровне 920 млн манат или 1,3% ВВП.
А.Азизов
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